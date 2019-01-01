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ماندلبليت يسلم رئيس الكنيست لائحة اتهام نتنياهو تمهيدًا لمقاضاته

الإثنين 02 ديسمبر 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماندلبليت يسلم رئيس الكنيست لائحة اتهام نتنياهو تمهيدًا لمقاضاته


القدس المحتلة / سما /

سلم أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، لائحة الاتهام التي تم إعدادها ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، إلى رئيس الكنيست بولي إدلشتاين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ماندلبليت أبلغ إدلشتاين أن نتنياهو سيمثل أمام محكمة القدس المحلية، وأنه أمامه 30 يومًا لطلب الحصانة من الكنيست، كما سلمه قائمة بأسماء الشهود في القضايا ضده.

وينسب إلى نتنياهو ثلاثة ملفات فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ويبدو أن مهمة نتنياهو للحصول على حصانة ستكون معقدة في ظل عدم وجود لجان فاعلة في الكنيست الحالي، وقد يتسبب ذلك بتأجيل طلبه لحين تفعيل الكنيست في حال تم التوافق على تشكيل حكومة، أو الانتظار لحين إجراء انتخابات ثالثة.

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