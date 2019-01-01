د.غنام تكرم الشرطي المتميز وعددا من الضباط تقديراً لعطائهم

رام الله / سما /

كرمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام بحضور مدير شرطة المحافظة العميد علاء الشلبي الشرطي المتميز، وعدداً من ضباط الشرطة تقديراً لعطائهم وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن.

وأكدت المحافظ غنام على أن الشرطي الفلسطيني يمثل واجهة لمؤسساتنا ويقع على عاتقه مسؤولية لا يستهان بها وسلوكه الإيجابي يعكس الصورة العامة للمحافظة خاصة أمام الوافدين اليها، داعية لمزيد من الإلتزام والتكامل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشيدة بجهود شرطتنا عامة و شرطة المرور خاصة المتواجدين بشكل يومي في الميادين.

وبينت، أن أفراد شرطة المرور في رام الله والبيرة لهم خصوصية بسبب تعاملهم مع اعداد كبيرة من الوافدين، مشددة على دورهم الفاعل في خدمة المواطن، ومتمنية أن ينتشر أفراد شرطتنا في شوارع وطرق القدس وهي عاصمة محررة لدولتنا الفلسطينية.

وأشارت إلى ان الإلتزام ثقافة يجب تنميتها في مجتمعنا ، للوصول لأعلى درجات احترام القانون في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي، مشيدة بالجهد التراكمي الذي ينتج عنه التطوير على كافة المستويات.

بدوره، شكر العميد الشلبي المحافظ غنام على هذه اللفتة الكريمة، ناقلاً لها تحيات مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، مؤكداً أن الشرطة ستبقى العين الساهرة على أمن وآمان المواطن.

وقد حاز الرائد رامي هصيص من مرتبات إدارة شرطة المرور على تقدير الشرطي المتميز لأدائه وتفانيه بالعمل في خدمة المواطنين.

وفي ذات السياق كرمت المحافظ غنام كلاً من العقيد طاهر غريب تقديراً لعطائه خلال عمله مديراً لعمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة، والمقدم رأفت دوابشة تقديراً لعطائه خلال عمله نائباً لمدير عمليات شرطة المحافظة، متمنيةً لهما التوفيق في المهام الجديدة الموكلة اليهما .

يذكر ان المحافظ غنام، دأبت على تكريم الأفراد الممميزين والضباط في الشرطة بشكل دوري، تحفيزاً لهم وتقديراً لعطائهم وجهودهم في حفظ أمن وأمان المواطن والنظام العام.