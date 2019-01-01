  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزعنون يدعو للتراجع عن إقامة المستشفى الأميركي في غزة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزعنون يدعو للتراجع عن إقامة المستشفى الأميركي في غزة


غزة / سما /

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون "سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" إلى عدم الانخداع بالمشاريع الأميركية، والتراجع عن إقامة المستشفى الأميركي في قطاع غزة، الذي تعتبره إدارة ترمب جزءا من الحل الإنساني للقضية الفلسطينية بديلا عن الحل السياسي.

وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح صحفي، أصدره اليوم الاثنين، إن إقامة هذه المستشفى تحمل في ثناياها مخاطر كبيرة على وحدة أراضي دولة فلسطين، ومن شأنها إطالة أمد الانقسام، خاصة في هذه الأوقات التي يتجه فيها الكل الوطني الفلسطيني نحو طي صفحته السوداء.

وأكد الزعنون، إن إدارة ترمب الشريكة للاحتلال في كل سياساته وقراراته، لا تريد الخير للشعب الفلسطيني، ولن يأتي منها سوى المزيد من الشر والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، ان الإدارة الأميركية منذ قدوم ترمب وفريقه الصهيوني تسعى دائما لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني في العودة، وإقامة الدولة بعاصمتها القدس، وقد أثبتت ذلك من خلال قراراتها المؤيدة والداعمة للاحتلال والاستيطان.

#سليم الزعنون #المستشفى الأميركي #غزة

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

خفايا اغتيال مشعل: الموساد اخفى عرض هدنة من حماس لمدة 20 عاماً

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

لهذا السبب.. محكمة أردنية ستحاكم غدا مستوطنا إسرائيليا

الأخبار الرئيسية

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

غزة : استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعد توقف ثلاثة أسابيع

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس