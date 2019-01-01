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فلسطين والكلية لنهائي بطولة الجامعات

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين والكلية لنهائي بطولة الجامعات


غزة / سما /

تأهل فريقا جامعة فلسطين والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية, لنهائي بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على صالة سعد صايل بغزة, تحت رعاية مؤسسة أحباء "غزة ماليزيا".

وتفوق فريق جامعة فلسطين على نظيره كلية الرباط بصعوبة (2-1), في حين انتصر فريق الكلية الجامعية على جامعة الإسراء (4-2).

ومن المقرر أن تجري المباراة النهائية الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا على صالة سعد صايل, بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, وممثلين عن الجامعات والمؤسسات التعليمية المشاركة في البطولة.

#جامعة فلسطين #الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية #بطولة الجامعات

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