  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باشراف الملك .. قناة عبرية: الجيش الأردني أجرى تدريبًا كبيرًا لصد هجوم إسرائيلي

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
باشراف الملك .. قناة عبرية: الجيش الأردني أجرى تدريبًا كبيرًا لصد هجوم إسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، أن الجيش الأردني أجرى تدريبات واسعة لصد أي هجوم إسرائيلي، بحضور العاهل الأردني عبدالله بن الحسين الذي كان يرتدي الزي العسكري.

وبحسب القناة، فإنه وبالرغم من أن الحديث في الأردن جرى عن أن تلك التدريبات تهدف للتصدي لـ "غزو أجنبي" دون تحديد إسرائيل، إلا أن بعض الدلائل تشير إلى أن الهدف منها التصدي لهجوم إسرائيلي.

ووفقًا للقناة، فإنه تم خلال التدريبات عرض خريطة أمام العاهل الأردني للحدود مع إسرائيل ومنطقة البحر الميت، ومنطقة غور الأردن.

وحملت التدريبات اسم "سيوف الكرامة" ارتباطًا بعملية الكرامة التي وقعت عام 1968 التي غزت فيها إسرائيل الأردن وهاجمت مواقع منظمة التحرير والجيش الأردني.

واعتبرت القناة، أن تلك التدريبات تحمل رسائل سياسية واضحة إلى إسرائيل في ظل الأزمة السياسية المتعمقة بين البلدين.

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

خفايا اغتيال مشعل: الموساد اخفى عرض هدنة من حماس لمدة 20 عاماً

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

لهذا السبب.. محكمة أردنية ستحاكم غدا مستوطنا إسرائيليا

الأخبار الرئيسية

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

غزة : استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعد توقف ثلاثة أسابيع

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس