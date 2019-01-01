باشراف الملك .. قناة عبرية: الجيش الأردني أجرى تدريبًا كبيرًا لصد هجوم إسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، أن الجيش الأردني أجرى تدريبات واسعة لصد أي هجوم إسرائيلي، بحضور العاهل الأردني عبدالله بن الحسين الذي كان يرتدي الزي العسكري.

وبحسب القناة، فإنه وبالرغم من أن الحديث في الأردن جرى عن أن تلك التدريبات تهدف للتصدي لـ "غزو أجنبي" دون تحديد إسرائيل، إلا أن بعض الدلائل تشير إلى أن الهدف منها التصدي لهجوم إسرائيلي.

ووفقًا للقناة، فإنه تم خلال التدريبات عرض خريطة أمام العاهل الأردني للحدود مع إسرائيل ومنطقة البحر الميت، ومنطقة غور الأردن.

وحملت التدريبات اسم "سيوف الكرامة" ارتباطًا بعملية الكرامة التي وقعت عام 1968 التي غزت فيها إسرائيل الأردن وهاجمت مواقع منظمة التحرير والجيش الأردني.

واعتبرت القناة، أن تلك التدريبات تحمل رسائل سياسية واضحة إلى إسرائيل في ظل الأزمة السياسية المتعمقة بين البلدين.