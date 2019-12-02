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غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة


غزة / سما /

 غادر اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس هنية وفد من قيادة المكتب السياسي للحركة بطريقه للقاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن العلاقات الثنائية والوضع في قطاع غزة وتطورات ملف التفاهمات مع الاحتلال وقضية المصالحة والانتخابات.

ويرجح أن يغادر هنية من القاهرة، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة ستستمر يومين، وسط ترجيحات بالتوجه لدول أخرى.

كما غادر وفد من قيادة الجهاد الإسلامي ممثلًا بخالد البطش ونافذ عزام إلى القاهرة، حيث سيصلون بالتزامن مع أمين عام الحركة زياد نخالة الذي سيصل من بيروت في وقت لاحق إلى القاهرة.

وسيعقد وفد الجهاد الإسلامي محادثات مماثلة مع المسؤولين المصريين لبحث القضايا المختلفة وخاصةً التفاهمات مع الاحتلال.

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