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سرقت مبلغًا من المال من داخل منزل زميلتها في العمل

الإثنين 02 ديسمبر 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرقت مبلغًا من المال من داخل منزل زميلتها في العمل


وكالات / سما /

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أنّه بتاريخ 29/11/2019، ادعى مواطن لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي ان مجهولاً أقدم على الدخول الى مكان اقامته الكائن في محلة تحويطة الغدير بواسطة مفتاح مستعار اثناء غيابه وزوجته عن المنزل، وسرق مبلغاً من المال.

وتابع البيان:"نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه الفصيلة بالتنسيق مع شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه بها، وهي لبنانية من مواليد عام 1997".

وأضافت المديرية:"بتاريخ 30/11/2019، جرى استدراجها الى مركز الفصيلة. وبالتحقيق معها، اعترفت بسرقة مفتاح المنزل من داخل محفظة زوجة المدعي كونهما تعملان سوياً، وبإقدامها على عملية السرقة، وقد جرى استعادة الأموال والمفتاح".

وختمت:"سلمت المضبوطات الى المدعي، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته".

#سرقة

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