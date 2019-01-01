أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال

وكالات / سما /

تحتفل الفنانة رانيا يوسف اليوم بعيد ميلادها الـ46، حيث إنها من مواليد القاهرة في مثل هذا يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر من عام 1973.

وكانت الفنانة رانيا يوسف المعروفة بجرأة تصريحاتها، كشفت عن أمرين محددين لا تفضل الحديث عنهما في حياتها الشخصية في أي وقت.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في أحد البرامج التليفزيونية: "لا أحب الحديث عن الفنانة نادية الجندي وما يتردد بشأن وجود خلاف بيني وبينها".

وأضافت رانيا يوسف: "الأمر الثاني الذى لا أحب الحديث عنه زيجاتي الثلاثة وأكره الحديث عنهم وأعتبر نفسى نسيت ليلة زواجي منهم".

كانت رانيا يوسف تزوجت 3 مرات، من المنتج محمد مختار الذي أنجبت منه بنتين هما ياسمين ونانسي، ثم تزوجت من رجلي أعمال هما طارق عزب وكريم الشبراوي ولم تنجب منهما.

وردت رانيا يوسف بقوة على الانتقادات التي تواجهها بسبب إطلالاتها في المهرجانات أو بعض الصور التي تقوم بنشرها على "إنستجرام"، قائلة: "إن هذه الانتقادات غير منطقية".

وأضافت رانيا يوسف خلال لقائها: "هو أنا لما أفتح الفستان ميعجبش ولما أقفل الفستان برضه ميعجبش، أتصور إنه أمر غير منطقي ولا أعرف سر هذه الضجة المستمرة".

وتابعت رانيا يوسف قائلة: "على سبيل المثال فستاني في ختام مهرجان القاهرة قبل الماضي والذى كان سببا في إثارة ضجة كبيرة أراه جذابا للغاية وحلو قوى".