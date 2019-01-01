بعد أحلام.. صديق آخر لأصالة يعلن انتهاء علاقتهما!

وكالات / سما /

في موقف مفاجئ أعلن الشاعر الغنائي مشعل انتهاء علاقته بالفنانة السورية أصالة، الذي كتب لها كلمات عدد من أغانيها منها: “حضرة الموقف، تقريباً أنا، وليه إله”.

وكشف مشعل عبر حسابه على تويتر عن خلافه مع أصالة وغرد قائلاً: “بالنسبة لي أصالة الصديقة والفنانة انتهت، واتمنى منها ما عاد تحكي بموضوع خلافنا “الفني” عند أحد لأن اللي خلاني أوضح الموضوع اليوم هو لأنها بعد حفلتها الأخيرة بالرياض رجعت وفتحت موضوعنا عند أصدقاء مُشتركين. نصيحتي الأخيرة لك يا أصالة انتبهي من اللي حولك تحسبينهم أصدقاء وشُكراً”.

وأثار هذا الموقف من مشعل موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من دعاه إلى التريث في هذا الموقف وآخر أيده فيه.