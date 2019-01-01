وفاة أحد كبار مؤسسي وحدة "سايرت متكال"

القدس المحتلة / سما /

توفي اليوم الاثنين، أبراهام دار، أحد مؤسسي وحدة النخبة الإسرائيلية "سايرت متكال" عن عمر يناهز (94 عاماً)، حسب موقع "والا" العبري.



ويعتبر دار، حسب الموقع، من كبار ضباط المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وأمهرهم، وأحد مؤسسي وحدة النخبة الإسرائيلية "سيرت متكال".



إلا أن أسرار هذه الوحدة كشف على يد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، في عملية معقدة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عرض تفاصيلها من خلال برنامج "ما خفي أعظم"، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية.



كما كشفت "القسام" لأول مرة، عن صور للأجهزة الإسرائيلية الحساسة التي استخدمها خلال عملية "حد السيف" بخان يونس، إضافة لكشفها عن التسجيلات الخاصة بالوحدة الإسرائيلية التي نفذت العملية.



وأظهرت التسجيلات التي حصلت عليها "القسام" إثر اختراقها أنظمة الاتصالات الإسرائيلية، أماكن تدريب الوحدة الإسرائيلية والجهات الداعمة لها، ولحظة خروج الوحدة من قاعدتها العسكرية متجهة لقطاع غزة.