  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة أحد كبار مؤسسي وحدة "سايرت متكال"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة أحد كبار مؤسسي وحدة "سايرت متكال"


القدس المحتلة / سما /

توفي اليوم الاثنين، أبراهام دار، أحد مؤسسي وحدة النخبة الإسرائيلية "سايرت متكال" عن عمر يناهز (94 عاماً)، حسب موقع "والا" العبري.
 
ويعتبر دار، حسب الموقع، من كبار ضباط المخابرات الإسرائيلية "الموساد" وأمهرهم، وأحد مؤسسي وحدة النخبة الإسرائيلية "سيرت متكال".
 
إلا أن أسرار هذه الوحدة كشف على يد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، في عملية معقدة شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عرض تفاصيلها من خلال برنامج "ما خفي أعظم"، الذي بثته قناة الجزيرة القطرية.
 
كما كشفت "القسام" لأول مرة، عن صور للأجهزة الإسرائيلية الحساسة التي استخدمها خلال عملية "حد السيف" بخان يونس، إضافة لكشفها عن التسجيلات الخاصة بالوحدة الإسرائيلية التي نفذت العملية.
 
وأظهرت التسجيلات التي حصلت عليها "القسام" إثر اختراقها أنظمة الاتصالات الإسرائيلية، أماكن تدريب الوحدة الإسرائيلية والجهات الداعمة لها، ولحظة خروج الوحدة من قاعدتها العسكرية متجهة لقطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

خفايا اغتيال مشعل: الموساد اخفى عرض هدنة من حماس لمدة 20 عاماً

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

غزة : استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعد توقف ثلاثة أسابيع

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس