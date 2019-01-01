اشتيه: المستشفى الأمريكي والاغراءات الاقتصادية لغزة ضمن صفقة القرن

رام الله /سما/

أكد رئيس الوزراء محمد اشتيه أن الحكومة تتابع الأحداث الآتية من قطاع غزة، خاصةً موضوع المستشفي الأمريكي المعلن تنفيذه على حدود القطاع إلى جانب إقامة مدن صناعية وجزر عائمة وموانئ، مؤكدًا أن هذه الأعمال تصب في إطار تنفيذ ما يسمى صفقة القرن وتتطابق مع المخططات التي أعلنها جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي في مؤتمر البحرين الذي انعقد في حزيران الماضي.

جاء ذلك في جلسة الحكومة الأسبوعية، المنعقدة في رام الله، اليوم الإثنين.

وجدد اشتيه رفض الحكومة جميع المخططات الاستيطانية التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال هذا الأسبوع، والتي تشكل حلقة جديدة لغزو المدن والمخيمات الفلسطينية.

وأوضح اشتيه، أن من أبرز المخططات الاستيطانية التي تم الإعلان عنها، إقامة مستوطنة على أراضي مطار القدس في قلنديا، كذلك المستوطنة المنوي إقامتها في مجمع سوق الجملة في الخليل، مشيرًا إلى أن هذه المخططات تأتي فيما يتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تحت حماية جيش الاحتلال.