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بـ85 مليون دولار.. "فروزن 2" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بـ85 مليون دولار.. "فروزن 2" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني


وكالات / سما /

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا "فروزن 2" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، إيرادات بلغت 25ر85 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الكوميديا والجريمة "نايفز أوت"، والذي يشارك في بطولته دانيال كريج وكريس إيفانز وآنا دي أرماس، محققا إيرادات بلغت 02ر27 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الحركة والإثارة "فورد ضد فراري" ، والذي يشارك في بطولته مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال، محققا إيرادات بلغت 22ر13 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم السيرة الذاتية والدراما "آ بيوتيفول داي إن ذا نيبرهود" ، والذي يشارك في بطولته توم هانكس وماثيو ريس وكريس كوبر، محققا إيرادات بلغت 8ر11 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما "كويت أند سليم"، والذي يشارك في بطولته دانيال كالويا وجودي تيرنر سميث وبوكيم وودبين، محققا إيرادات بلغت 7ر11 مليون دولار.

#الرسوم المتحركة #فروزن #السينما الأمريكية

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