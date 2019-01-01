اشتية: الإغراءات الإقتصادية في غزة ما هي إلا تمرير لمشروع الحل الأميركي

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، رفض المخططات الاستيطانية الاسرائيلية العدوانية، خاصة في مدينتي القدس والخليل، وأن الحكومة ستفعل كل ما يمكن لوقفها.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، أن استمرار اسرائيل في عزل قطاع غزة بالحصار والإغراءات الإقتصادية وغيرها كالمستشفى الميداني الاميركي، ما هو إلا إجهاز على المشروع الوطني وتمرير لمشروع الحل الأمريكي.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الانتخابات الفلسطينية هي المدخل الأساسي والديمقراطي لإنهاء الانقسام.

وهنأ أبناء شعبنا المسيحيين في فلسطين والعالم لمناسبة بداية احتفالات الاعياد المجيدة، وقال: "لا يكتمل النور إلا عندما نحتفل بالقدس المحررة وأن يرى أسرانا نور الحرية".