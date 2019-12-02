ابو ظبي: فندق باب القصر يحتفل باليوم الوطني ال 48

ابو ظبي/سما/

إحتفل فندق باب القصر في ابوظبي , باليوم الوطني ال 48 لدولة الامارات العربية المتحدة امس ، بحضور السيد يحيى بكر الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات والمغرب للتجارة والاستثمار ذ.م.م" امروك " المالكة للفندق ,والمدير العام السيد نيمو اسيموفيتش , والسيد مرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات بالفندق وعدد من الضيوف والنزلاء وفريق العاملين في باب القصر .

وشهد الجميع تدشين الاحتفالات في بهو الفندق وسط فرحة غامرة بهذه المناسبة السعيدة لقيادة وشعب الامارات والمقيمين على ارضها .

وقال الشامسي, ان الاحتفالات هذا العام تتضمن إقامة العديد من الفعاليات مثل اللوحات التراثية والمعارض الفنية والمأكولات الإماراتية التي تعكس اصالة وتراث وعراقة شعب الامارات .

وذكر " ان فندق باب القصر يرحب الضيوف والزوار لمشاركتنا الفرحة باليوم الوطني والاستمتاع بالاطباق الإماراتية الاصيلة وقضاء امتع الأوقات في الفندق ذو الخمس نجوم ومشاهدة العديد من اللوحات الفنية والتراثية "

وأضاف الشامسي " نشعر بمزيد من الفخر في اليوم الوطني الذي سطر تاريخاً مجيداً للامارات وقيادتها الحكيمة وشعبها وكل المقيمين على ارضها , ونحن في هذه المناسبة المجيدة نعبر عن اسمى معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة والتمسك بقيم الاتحاد التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه " .

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