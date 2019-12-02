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حزب غانتس لـ نتنياهو: 14 عامًا في الحكم وفجأة تريد 6 أشهر لضم غور الأردن

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب غانتس لـ نتنياهو: 14 عامًا في الحكم وفجأة تريد 6 أشهر لضم غور الأردن


القدس المحتلة / سما /

 وجه مسؤولون كبار في حزب "أزرق - أبيض" انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد التسريبات التي نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" حول مقترح قدمه الليكود لأن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء لمدة ستة أشهر من أجل العمل على غور وادي الأردن للسيادة الإسرائيلية.

وقال يائير لابيد أحد قادة الحزب عبر تويتر: صباح اليوم تبين أن هناك رئيس وزراء موجود في الحكم منذ 14 عامًا، واليوم فجأة بات يريد البقاء في الحكم 6 أشهر من أجل إكمال عملية الضم.

وأضاف لابيد "في مايو 1996، هزم بيبي، شمعون بيرس بأغلبية 29،457 صوتًا وأصبح رئيسًا للوزراء، وخرج بيرس بدون جدال، وفي سبتمبر عام 2019، هزم غانتس بيبي بـ 37.597 صوتًا، ولكن يرفض بيبي الخروج".

فيما قال القيادي الآخر موشيه يعلون عبر تويتر: "لقد استيقظنا على تدوير جديد لنتنياهو، فجأة يريد 5 أشهر لتطبيق السيادة، ما الذي منعه للقيام بذلك لأكثر من عقد في السلطة، لكن علينا أن نتذكر بأنه يمكن القيام بذلك في أقل من 5 أشهر بوجود حكومة وحدة يرأسها بيني غانتس".

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