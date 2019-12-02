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مخطط إسرائيلي لإجراء تغييرات في المسجد الإبراهيمي

الإثنين 02 ديسمبر 2019 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط إسرائيلي لإجراء تغييرات في المسجد الإبراهيمي


رام الله / سما /

كشفت القناة العبرية السابعة، اليوم الاثنين، عن مخطط إسرائيلي لإجراء تغييرات داخل المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وبحسب القناة، فإن الإدارة المدنية ووزارة الجيش، سرّعتا من إجراءات المخطط الجديد بعد تأخير استمر سنوات. مشيرةً إلى أن وزارة الجيش ستعمل من أجل التغلب على معارضة الأوقاف الإسلامية التي عملت على تأخير المشروع منذ سنوات.

وأشارت إلى أن الوزارة ستلجأ إلى مصادرة المنطقة ذات الصلة من بلدية الخليل، خاصةً وأن الاتفاقيات تنص على عدم تنفيذ الأعمال هناك دون إذن فلسطيني.

ووفقًا للقناة، فإن تمويل المخطط سيتم من وزارة السياحة الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيكل.

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