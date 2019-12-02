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غزة : استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعد توقف ثلاثة أسابيع

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعد توقف ثلاثة أسابيع


غزة / سما/

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسيرات على حدود غزة الجمعة القادمة بعد توقف لثلاثة أسابيع.

ودعت الهيئة في اختتام اجتماعها الدوري في مكتب الجبهة الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة)
كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على العدو، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.
وكانت الهيئة اعلنت توقف المسيرات لثلاث اسابيع في ظل ما اسمته تفويت الفرصة على الاحتلال لقتل المشاركين في المسيرات.

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