المواصفات والمقاييس تحدّث التعليمات الإلزامية الخاصة بالمضافات الغذائية على الأغذية

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس "تحديث ومراجعة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالمضافات الغذائية إلى الأغذية، التي تحمل الرقم (81/2019)".

وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هذه التعليمات تضع قواعد للمضافات الغذائية المستخدمة في الأغذية، بهدف ضمان مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والمستهلك، وحماية مصالح المستهلكين، والممارسات العادلة في تجارة الأغذية، وحماية البيئة.

جاء ذلك بعد مصادقة وزير الاقصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس خالد عسيلي، ووزير الصحة مي كيلة على هذه التعليمات والبدء بسريان تنفيذها، على جميع الصناعات الغذائية التي تستخدم المضافات الغذائية.

وجرى صياغة وإعداد هذه التعليمات من قبل لجنة خاصة تضم ممثلين عن جهات حكومية وخاصة وبرئاسة مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وأفاد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، بأن المضافات الغذائية: هي مواد ذات منشأ كيميائي (صناعي) أو طبيعي تضاف للأطعمة لتؤدي أغراضاً معينة، كحفظها من التلوث وعوامل الفساد أو تستخدم كمواد ملونة أو نكهة أو مزيدة للكثافة.

وأضاف، ان هذه التعليمات تشتمل على قوائم استخدام المضافات الغذائية المصادق عليها،وتبين شروط استخدام المضافات الغذائية في الأغذية، وتضع قواعد حول بيان المضافات الغذائية التي تباع على هذا الأساس.

وتحدد القوانين الخاصة بالمضافات الغذائية، وتضع الضوابط لاستخدامها وتحدد الكميات المسموح بها في المادة الغذائية، لمنع زيادة الكمية عن الحد المسموح به، والمحدد في التعليمات لتجنب استهلاكها، بنسب أعلى من الجرعة المسموح بها، والتي تؤدي الى تأثيرات سلبية قد تظهر على صحة الانسان، وبالإضافة إلى أضرار التلوث البيئي الذي تلحقه صناعة المضافات من مواد حافظة وملونات الى البيئة في كافة مراحل تصنيعها، والنفايات التي تنشأ من عمليات التصنيع الكيميائي لها.

وحسب البيان، فقد جاءت عملية التحديث لهذه التعليمات لمتابعة التوافق مع المتطلبات الدولية في المجال، وكذلك انسجاماً مع توجهات المؤسسة في التشدد في استخدام المضافات للأغذية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف حجة، أن هذه التعليمات ستلغي اعتباراً من 1/1/2021 مجموعة التعليمات السابقة للمضافات الغذائية والتي تحمل رقم (16-2016) الخاصة بالمواد المضافة المصرح باضافتها، والتعليمات الفنية رقم (17/2002) الخاصة بالمواد الملونة المضافة الى المنتوجات الغذائية، والتعليمات الفنية رقم (18-2007) الخاصة بالمواد المضافة الى المنتوجات الغذائية عدا المواد الملونة والمحليات، والتعليمات الفنية رقم (19-2007) الخاصة بالمحليات المصرح باستخدامها في المنتجات الغذائية، والتعليمات الفنية رقم (22-2008) الخاصة بالمواد الملونة الى المنتوجات الغذائية.

وأهابت بالأخوة المنتجين والمستوردين بضرورة التواصل مع المؤسسة للاطلاع على التحديثات حتى يتمكنوا من تسوية أوضاعهم خلال فترة السماح المحددة في التعليمات.

ودعت المؤسسة المهتمين بهذه التعليمات الفنية الإلزامية الحصول عليها مجاناً من خلال مكاتب وفروع المؤسسة، ومن خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة (www.psi.pna.ps).