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إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع


بغداد/وكالات/

تجدد اندلاع النيران، مساء الاحد ، في القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف العراقية، حسبما أفاد موقع قناة “السومرية” العراقية.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.


وكان متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية قد قاموا في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
وقالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: “إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق”.


ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة.
وسبق أن أقدمت مجموعة متظاهرين في النجف العراقية، مساء 27 نوفمبر الماضي، على اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها، في حادث ليس الأول من نوعه خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.


ودانت وزارة الخارجية العراقية بشدة “الاعتداء” على القنصلية الإيرانية في النجف، فيما أبلغت طهران السفير العراقي احتجاجها “شديد اللهجة” على الهجوم.
وتستمر في النجف احتجاجات حاشدة مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون بمكافحة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية.

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