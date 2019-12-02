إحراق القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

بغداد/وكالات/

تجدد اندلاع النيران، مساء الاحد ، في القنصلية الإيرانية بمحافظة النجف العراقية، حسبما أفاد موقع قناة “السومرية” العراقية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.



وكان متظاهرون مناهضون للحكومة العراقية قد قاموا في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بإضرام النار في القنصلية الإيرانية في النجف جنوبي العراق.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

وقالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان، اليوم الأحد: “إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق”.

⛔احراق القنصلية الايرانية في #النجف للمرة الثانية

من قبل ثوار #العراق



ردا على اطلاق النار من قبل المليشيات الصفوية pic.twitter.com/JFKF9MitOO — أ./محمد النعيمي (@AIWTN_) 1 December 2019



ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة.

وسبق أن أقدمت مجموعة متظاهرين في النجف العراقية، مساء 27 نوفمبر الماضي، على اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها، في حادث ليس الأول من نوعه خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في المدينة.



ودانت وزارة الخارجية العراقية بشدة “الاعتداء” على القنصلية الإيرانية في النجف، فيما أبلغت طهران السفير العراقي احتجاجها “شديد اللهجة” على الهجوم.

وتستمر في النجف احتجاجات حاشدة مترافقة بأعمال عنف بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين يطالبون بمكافحة الفساد وتحسين الظروف الاقتصادية.