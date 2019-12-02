الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم شقيق الشهيد أبو دياك

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 16 مواطنا من محافظات الضفة، بينهم شقيق الشهيد سامي أبو دياك.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: علي عباس محمد علي الشرباتي (20 عاما)، وصلاح الدين نبيه نبيل الشرباتي (18عاما)، وساجد حسن عبد القادر اللقطة (29عاما)، والمسنّ عزام عبد الرحيم عبد الرحمن الشويكي (58عاما) من مدينة الخليل.

كما سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر لؤي فيصل الهشلمون (36 عاما) من مدينة الخليل بلاغا لمراجعة مخابراتها، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن محمد عيسى أبو عمر (24 عاما)، الياس غطاس، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بيت لحم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين اسحاق خالد أبو تايه، وعلاء توفيق أبو تايه، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في حي عين اللوزة من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، إضافة إلى ستة شبان، وهم: منير الباسطي، وفؤاد الشاويش، ومحمد أبو شريفة، ومحمد أبو فرحة، ومحمد الرازم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن احمد خليل أبو لطيفة، وهو من قلنديا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الإحتلال المواطن صلاح عاهد أبو دياك، شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وذكر راغب أبو دياك قريب المعتقل ، أن قوات الإحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر وداهمت منزل ذوي الشهيد أبو دياك وفتشته وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته وإحتجزت أفراد عائلته بإحدى الغرف، بعد ان استجوبتهم.

استشهد أبو دياك (36 عاماً)، بتاريخ 26-11 المنصرم، وكان معتقلا منذ 17 تموز/ يوليو 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015.