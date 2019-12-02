  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"قسد" تعلن عن اتفاق مع روسيا على دخول قواتها إلى 3 بلدات شمال شرق سوريا

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"قسد" تعلن عن اتفاق مع روسيا على دخول قواتها إلى 3 بلدات شمال شرق سوريا


موسكو/وكالات/

 أعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع روسيا ينص على دخول قواتها إلى بلدات عامودة وتل تمر وعين عيسى شمال شرق سوريا لإرساء الاستقرار في المنطقة.


وقال عبدي، في تغريدة نشرها، مساء الأحدن على حسابه في موقع “تويتر”، إن “قوات سوريا الديمقراطية” استقبلت اليوم قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العميد ألكساندر تشايكو، مشيرا إلى أن الاجتماع بين الطرفين كان “مثمرا للغاية”.


وأضاف عبدي: “اتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر وعين عيسى من أجل أمن واستقرار المنطقة. نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا”.


وتواصل روسيا جهودها لخفض حدة التوتر شمال شرق سوريا في ظل إطلاق تركيا، يوم 9 أكتوبر الماضي، عملية “نبع السلام” العسكرية ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تمثل العمود الفقري لتحالف “قوات سوريا الديمقراطية” وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.


وتوصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 22 أكتوبر، في سوتشي، إلى مذكرة تفاهم تنص على انسحاب الوحدات الكردية من الحدود السورية التركية نحو الجنوب إلى عمق 30 كيلومترا، ودخول قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى الأراضي المحاذية لمنطقة عملية “نبع السلام” التي لا تزال تحت سيطرة تركيا والتشكيلات المسلحة السورية المتحالفة معها.


وتزامنا مع ذلك، تلعب روسيا دور الوسيط في ترتيب الحوار بين القوى الكردية، التي تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في شمال شرق سوريا، مع السلطات في دمشق.

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس

KHALED-MISHAAL-02.12.19-2-534x387

خفايا اغتيال مشعل: الموساد اخفى عرض هدنة من حماس لمدة 20 عاماً

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"