  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

الصين تبني محطة طاقة شمسية فضائية بحلول 2035

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تبني محطة طاقة شمسية فضائية بحلول 2035


وكالات / سما /

قالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، إن الصين تخطط لتحقيق تأسيس محطة طاقة شمسية فضائية بطاقة 200 طن ميغاواط بحلول العام 2035.

وقال وانغ لي، زميل باحث في البرنامج بالأكاديمية، خلال حضوره منتدى الهندسة الصيني-الروسي السادس الأسبوع الماضي في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، قال إن محطة الطاقة الشمسية الفضائية ستعمل على تجميع طاقة الشمس التي لا يمكن أن تصل إلى الأرض، حيث سيتم تحويلها إلى أمواج ميكروية أو ليزر، ومن ثم شعاع لا سلكي موجه نحو سطح الكرة الأرضية لتصبح قابلة للاستخدام البشري.

وتابع وانغ :" نأمل في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق اختراقات علمية وتكنولوجية لتتمكن البشرية من تحقيق حلم الوصول إلى طاقة نظيفة غير محدودة في وقت مبكر".

ويعتبر مفهوم جمع الطاقة الشمسية في الفضاء معروفاً من قبل إيزاك أسيموف كاتب الخيال العلمي في العام 1941. إلا أن مهندس الفضاء الأمريكي بيتر غلاسير كتب في العام 1968 اقتراحاً رسمياً لنظام شمسي في الفضاء.

واقترحت الصين عدة حلول لجمع أشعة الشمس وحققت عدة اختراقات في مجال نقل الطاقة لاسلكياً منذ أدرجت البلاد الطاقة الشمسية الفضائية كبرنامج بحث رئيسي في العام 2008.

وعلى الرغم من ذلك، لطالما كان هذا الطموح تحدياً للتكنولوجيا الحالية لأنه ينطوي على إطلاق وإدخال وحدات أدوات طاقة شمسية ضخمة وتحقيق نقل لاسلكي فعال قادر على التعامل مع حجم الطاقة الضخم.

وباستثمار يقدر بـ 200 مليون يوان (28.4 مليون دولار أمريكي)، تعمل الصين على بناء حوض تجارب في بايشان في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غربي البلاد لأبحاث نقل الطاقة الفائقة لاسلكياً وتأثير ذلك على البيئة.

وقال وانغ إن الباحثين في هذا المجال سيحفزون إبداع وعلوم الفضاء في البلاد في مجال الصناعات الناشئة مثل النقل الفضائي التجاري.

#محطة طاقة #الفضاء #الصين

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس

KHALED-MISHAAL-02.12.19-2-534x387

خفايا اغتيال مشعل: الموساد اخفى عرض هدنة من حماس لمدة 20 عاماً

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"