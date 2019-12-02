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فيتامين د.. فوائد صحية ونفسية "بالجملة"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيتامين د.. فوائد صحية ونفسية "بالجملة"


وكالات / سما /

يساعد فيتامين "د" على تقوية العظام، والحماية من العديد من الأمراض، ولكن مستوى هذا الفيتامين، الذي يبنيه الجسم بعد التعرض لأشعة الشمس، يقل في أجسامنا خلال فصل الشتاء.

وقد أوضح البروفيسور أندرياس بفايفر، رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، أن "فيتامين د" يعتبر من العلاجات الهامة، حيث يقوي جهاز المناعة، ويحسن الحالة المزاجية، ويقي من الاكتئاب، ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان، وقد تم اكتشاف هذه المادة منذ ما يزيد عن القرن.

ويعد "فيتامين د" من الهرمونات، لأن الجسم يبنيه بعد التعرض لضوء الشمس، وأكد بفايفر على أن هذا الفيتامين مرتبط هيكليا بهرموني الاستروجين والتستوستيرون.

 وأضاف أننا لا نستطيع العيش من دون المواد الغذائية الدقيقة، ولذلك يوصف لكل مولود أقراص "فيتامين د" في السنة الأولى من العمر بشكل روتيني، ويحتاج الجسم لهذا الفيتامين بصفة خاصة لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام عن طريق الأمعاء.

وينتج عن نقص "فيتامين د" في الجسم زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه هشاشة العظام، ويتفق الأطباء على ضرورة استخدام المصدر الطبيعي لفيتامين "د" لأقصى حد ممكن، ويكفي لتزويد الجسم بالفيتامين التعرض لأشعة الشمس لمدة من 5 إلى 20 دقيقة، ومع هذا فإنه يوصى لمن لا يتعرضون للشمس لفترات كافية بالحصول على الفيتامين عن طريق المكملات الغذائية.

#فيتامين د #الصحة

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