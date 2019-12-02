4 مباريات في افتتاح كأس غزة اليوم

غزة / سما /

تنطلق عصر اليوم منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم "أحمد القدوة"، بأربع مباريات يليها أربع مباريات أخرى غداً الثلاثاء.

وفي المواجهة الأولى يلتقي جماعي رفح مع شباب معن على ملعب خانيونس البلدي، في حين يلتقي شباب الزوايدة مع الترابط على ملعب الدرة.

أما المواجهة الثالثة فتجمع بين المجمع الإسلامي والشمس على ملعب فلسطين، في حين يلتقي السلام مع أهلي البريج على ملعب النصيرات.

وتُستأنف المنافسات بأربع مباريات أخرى غداً الثلاثاء بحيث يتأهل (8) أندية للدور التمهيدي الثاني الذي ينطلق الأسبوع المقبل.