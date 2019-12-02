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4 فرق تصل نصف نهائي بطولة الجامعات

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 فرق تصل نصف نهائي بطولة الجامعات


غزة / سما /

وصلت بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, التي تنظمها وزارة الشباب والرياضية على صالة سعد صايل بغزة, لمحطة الدور نصف النهائي بصعود 4 فرق.

وفي لقاءات اليوم الأخير من دور المجموعات, فازت الكلية الجامعية على كلية مجتمع الوكالة (5-1), وكلية الرباط على الجامعة الإسلامية (4-2), وبنفس النتيجة تفوقت جامعة فلسطين على كلية غزة السياحية, وانتصرت جامعة غزة على الإسراء (4-1).

وأسفرت هذه النتائج عن صعود جامعة فلسطين والكلية الجامعية عن المجموعة الأولى, والإسراء وكلية الرباط عن الثانية, عقب منافسات مثيرة في الدور الأول.

يشار إلى أن منافسات المربع الذهبي ستجري الاثنين على صالة سعد صايل, علما أن النهائي سيقام الثلاثاء بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, وممثلي الجهة الراعية من مؤسسة أحباء "غزة ماليزيا"، وممثلي الجامعات المشاركة.

#بطولة الجامعات

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