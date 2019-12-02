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الوفاق وغزة الرياضي لنصف نهائي الناشئين

الإثنين 02 ديسمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوفاق وغزة الرياضي لنصف نهائي الناشئين


غزة / سما /

تعادل الوفاق مع غزة الرياضي (0-0), ضمن منافسات بطولة الشهيد "حسن أبو غوش" للناشئين, التي ينظمها نادي التفاح على ملعبه المعشب شرق غزة.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع الوفاق رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول للمجموعة الثانية, ويصبح رصيد غزة الرياضي 5 نقاط في المركز الثاني, ليضمن الطرفان الوصول لنصف النهائي, في حين ودّع بيت لاهيا وخدمات النصيرات المسابقة.

واكتفى "اللهاونة" بحصد نقطة واحدة في المركز الثالث, بينما لم يحقق "الغواصة الصفراء" أي نقطة في المركز الرابع والأخير.

#الوفاق #غزة الرياضي

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