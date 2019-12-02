سولشاير يكشف عن عيب مانشستر يونايتد الأكبر هذا الموسم

وكالات / سما /

أبدى جونار أولي سولشاير خيبة أمله بعد فشل فريقه مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على أستون فيلا على ملعبه ووسط جماهيره في أولد ترافورد.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها اليونايتد في تحقيق الفوز بعد مباراتي شيفيلد يونايتد و أستانا.

وتوقف رصيد الريد ديفلز عند النقطة رقم 18 في المركز التاسع وبفارق 8 نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات ما بعد المباراة : “لقد شعرت بخيبة أمل من أداء الشوط الأول لأننا لم نستطع السيطرة على المباراة وبعد أن استقبلنا هدفاً لم نتمتع بالتركيز..هناك العديد من الأمور التي علينا أن نفعلها ولكننا نعرف أننا نحتاج للوقت لفعلها، واليوم بعد أن تأخرنا في أولد ترافورد مبكراً حصلنا على الدعم الجماهيري ونجحنا في العودة وتسجيل هدفين..ولكننا استقبلنا هدف التعادل سريعاً وهذه خيبة أمل أخرى”.

استطرد المدرب الشاب : “ليست هذه هي المرة الثانية التي نفقد فيها النقاط ونحن متقدمين في النتيجة، بل أن هذا حدث في غالبية الأوقات هذا الموسم، ولقد سمحنا لأستون فيلا بصناعة الكثير من الهجمات المرتدة اليوم ونحن لم نلعب كفريق واحد اليوم ولذا علينا أن نلعب بصورة أكثر اتحاداً، الفريق به الكثير من اللاعبين الشبان وسوف يتعلمون ويتحسنون من هذه المواقف”.

واصل : “أعتقد أنهم كانوا محظوظين في الشوط الأول بالخروج بنتيجة 1-1 وبشكلٍ عام أعتقد أننا خلقنا أكثر عدد من الفرص”.

وينتظر سولشاير ردة فعل كبيرة من الفريق عندما يلتقي بتوتنهام يوم الأربعاء القادم وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في الديربي يوم السبت القادم.