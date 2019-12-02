  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سولشاير يكشف عن عيب مانشستر يونايتد الأكبر هذا الموسم

الإثنين 02 ديسمبر 2019 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولشاير يكشف عن عيب مانشستر يونايتد الأكبر هذا الموسم


وكالات / سما /

أبدى جونار أولي سولشاير خيبة أمله بعد فشل فريقه مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز على أستون فيلا على ملعبه ووسط جماهيره في أولد ترافورد.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها اليونايتد في تحقيق الفوز بعد مباراتي شيفيلد يونايتد و أستانا.

وتوقف رصيد الريد ديفلز عند النقطة رقم 18 في المركز التاسع وبفارق 8 نقاط كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات ما بعد المباراة : “لقد شعرت بخيبة أمل من أداء الشوط الأول لأننا لم نستطع السيطرة على المباراة وبعد أن استقبلنا هدفاً لم نتمتع بالتركيز..هناك العديد من الأمور التي علينا أن نفعلها ولكننا نعرف أننا نحتاج للوقت لفعلها، واليوم بعد أن تأخرنا في أولد ترافورد مبكراً حصلنا على الدعم الجماهيري ونجحنا في العودة وتسجيل هدفين..ولكننا استقبلنا هدف التعادل سريعاً وهذه خيبة أمل أخرى”.

استطرد المدرب الشاب : “ليست هذه هي المرة الثانية التي نفقد فيها النقاط ونحن متقدمين في النتيجة، بل أن هذا حدث في غالبية الأوقات هذا الموسم، ولقد سمحنا لأستون فيلا بصناعة الكثير من الهجمات المرتدة اليوم ونحن لم نلعب كفريق واحد اليوم ولذا علينا أن نلعب بصورة أكثر اتحاداً، الفريق به الكثير من اللاعبين الشبان وسوف يتعلمون ويتحسنون من هذه المواقف”.

واصل : “أعتقد أنهم كانوا محظوظين في الشوط الأول بالخروج بنتيجة 1-1 وبشكلٍ عام أعتقد أننا خلقنا أكثر عدد من الفرص”.

وينتظر سولشاير ردة فعل كبيرة من الفريق عندما يلتقي بتوتنهام يوم الأربعاء القادم وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي في الديربي يوم السبت القادم.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

الأخبار الرئيسية

غزة : استئناف مسيرات العودة الجمعة القادمة بعد توقف ثلاثة أسابيع

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس

KHALED-MISHAAL-02.12.19-2-534x387

خفايا اغتيال مشعل: الموساد اخفى عرض هدنة من حماس لمدة 20 عاماً