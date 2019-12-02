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فان دايك يعلن حضوره حفل الكرة الذهبية 2019

الإثنين 02 ديسمبر 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دايك يعلن حضوره حفل الكرة الذهبية 2019


وكالات / سما /

أعلن فيرجيل فان دايك نجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي حضوره حفل مجلة فرانس فوتبول لتوزيع جوائز الكرة الذهبية 2019 مساء اليوم –الإثنين-.

وترشح المدافع الهولندي الرائع لجائزة المجلة الفرنسية لأفضل لاعب في العالم 2019، إلى جانب كل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

لاعب منتخب هولندا أكد حضوره في الحفل الذي سوف يقام في العاصمة الفرنسية، باريس، وصرح بأن كل من سيتواجد في الحفل “فائز”، بما يعني أنه لن يغضب في حال لم يُتوج بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته الكروية.

وخرجت بعض التسريبات في الأيام الأخيرة تفيد بأن البرغوث الأرجنتيني، ميسي، هو من حصل على الجائزة، وتواجد فان دايك في المرتبة الثانية، متفوقاً على نجمنا العربي المصري، محمد صلاح، الذي حل في المركز الثالث، متقدماً على رونالدو الذي أتى رابعاً !.

فان دايك صرح قائلاً “لا أعتقد أن هناك خاسرين في هذه الليلة. أنا فخور للغاية بأن أكون بين المرشحين، بأن أكون هناك للطريقة التي أديت بها مع الفريق الموسم الماضي وكذلك مع المنتخب الوطني”.

وأضاف “هو مجرد شيء لأفتخر به لأنه لا يذهب لاعبون كثيرون إلى هناك ولا يترشحوا إلى هذا النوع من الأشياء”.

#فان دايك #الكرة الذهبية

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