الإعلام العبري يتلقى تعميماً بعدم تناول تفاصيل برنامج "ما خفي اعظم"

القدس المحتلة / سما /

تلقت وسائل الإعلامية العبرية تعميماً ملزماً من الرقابة العسكرية الإسرائيلية يحظر بموجبه نشر أي مقطع من مقاطع برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة حول عملية خانيونس الخاصة.



وقالت صفحات عبرية على مواقع التواصل إنها تلقت بلاغاً من الرقابة بحظر نشر تفاصيل البرنامج، وهذا ما أكده الصحافي الإسرائيلي في القناة "13" غاي ليرر، في تغريده له على تويتر، حيث قال: "لماذا حرمتنا الرقابة من متابعة برنامج الجزيرة حول عملية خانيونس في الوقت الذي يتابعه جميع أعداؤنا".



يذكر بأن الرقابة الإسرائيلية أصدرت منذ وقوع عملية خانيونس وانكشاف أمر القوة الخاصة أمراً يحظر بموجبه نشر أي تفاصيل حول العملية.