الإذاعة العبرية تكشف سبب انخفاض عدد شهداء "مسيرات العودة"

القدس المحتلة / سما /

زعمت الإذاعة العبرية، مساء أمس الأحد، أن السبب الرئيس في انخفاض عدد شهداء مسيرات العودة الأسبوعية يعود إلى استخدام الجيش الإسرائيلي لبندقية قنص من طراز "Ruger"، في الأشهر السبعة الماضية.



وتُعتبر هذه البندقية أقل فتكاً، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي، في المظاهرات التي ينظّمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وفي الأشهر السبعة الأخيرة، استخدمها أيضاً في مظاهرات غزة، لتقليل عدد القتلى.



وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإنه قبل إدخال "روغر" إلى الخدمة في قطاع غزة، استشهد هناك 200 فلسطيني في "مسيرات العودة"، بمعدل 16 شهيدًا في الشهر. أما حينما أدخلت "روغر"، فقد استشهد 15 فلسطينياً، بمعدل اثنان في الشهر فقط.