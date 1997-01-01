  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإذاعة العبرية تكشف سبب انخفاض عدد شهداء "مسيرات العودة"

الإثنين 02 ديسمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإذاعة العبرية تكشف سبب انخفاض عدد شهداء "مسيرات العودة"


القدس المحتلة / سما /

زعمت الإذاعة العبرية، مساء أمس الأحد، أن السبب الرئيس في انخفاض عدد شهداء مسيرات العودة الأسبوعية يعود إلى استخدام الجيش الإسرائيلي لبندقية قنص من طراز "Ruger"، في الأشهر السبعة الماضية. 
 
وتُعتبر هذه البندقية أقل فتكاً، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي، في المظاهرات التي ينظّمها الفلسطينيون في الضفة الغربية، وفي الأشهر السبعة الأخيرة، استخدمها أيضاً في مظاهرات غزة، لتقليل عدد القتلى.
 
وبحسب المعطيات الإسرائيلية، فإنه قبل إدخال "روغر" إلى الخدمة في قطاع غزة، استشهد هناك 200 فلسطيني في "مسيرات العودة"، بمعدل 16 شهيدًا في الشهر. أما حينما أدخلت "روغر"، فقد استشهد 15 فلسطينياً، بمعدل اثنان في الشهر فقط. 

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس

1997: الموساد الإسرائيلي أخفى عرض هدنة لمدة20 عاماً مع حركة حماس

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"