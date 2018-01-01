أوباميانج يضع محمد صلاح خلف ظهره

وكالات / سما /

تمكن الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، من تسجيل هدفين في شباك نورويتش سيتي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ورفع أوباميانج رصيده إلى 10 أهداف، محتلاً بذلك المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، وخلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بفارق 3 أهداف.

وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن بيير إيمريك أوباميانج سجل 28 هدفاً في الدوري الممتاز في يوم الأحد، وذلك منذ ظهوره الأول في البطولة في فبراير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في يوم من أيام الأسبوع في نفس الفترة.

وتابعت الشبكة في نفس السياق: “بيير إيمريك أوباميانج دائماً ما يتعملق أمام الأندية الصاعدة لقسم الصفوة، فقد سجل 10 أهداف في 11 مباراة بالدوري الممتاز ضد الفرق حديثة الصعود”.

وذكرت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، أن أوباميانج سجل 42 هدفاً في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لآرسنال في يناير 2018، أكثر من أي لاعب آخر في المسابقة، خلال تلك الفترة.

ويتفوق أوباميانج على محمد صلاح نجم ليفربول، والذي سجل في نفس الفترة 41 هدفاً، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذي يمتلك في حوزته 39 هدفاً، وسيرجيو أجويرو قناص مانشستر سيتي، الذي سجل 34 هدفاً.