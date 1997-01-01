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وفاة 13 باكستانيًا بحريق مروع في الاردن

الإثنين 02 ديسمبر 2019 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة 13 باكستانيًا بحريق مروع في الاردن


وكالات

قالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الاردني إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنه وفاة (13) شخص اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف ,حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة .

هذا وقد تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق

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