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الليكود: نتنياهو يطمح لضمّ غور الأردن خلال 6 أشهر

الإثنين 02 ديسمبر 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود: نتنياهو يطمح لضمّ غور الأردن خلال 6 أشهر


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الاثنين، أن المقترح الذي قدمه حزب الليكود لكي يبقى بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء لمدة ستة أشهر على الأقل، يهدف لتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في اجتماع الليكود وحزب أزرق- أبيض أمس في الكنيست، أن عدة مقترحات تم مناقشتها منها إبقاء نتنياهو رئيسًا للوزراء لمدة ستة أشهر ثم يتولى بيني غانتس فيما بعد رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف على أن يعود نتنياهو بدلًا منه ضمن خطة تناوب جديدة. مشيرةً إلى أن كل المقترحات التي عرضت من قبل فرق التفاوض من الجانبين لم تقبل من كل طرف.

وكان حزب أزرق - أبيض، أعلن رفضه التام لأن يشكل نتنياهو حكومة بالتناوب معهم في ظل وجود لوائح اتهام ضده.

وتشير الصحيفة إلى أن غانتس وحزبه لا يعارضون ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، لكن لا يريدون أن يكون ذلك مبررًا لبقاء نتنياهو في الحكم.

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