الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 90 أسيرا الشهر المنصرم

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري (جديد وتجديد) بحق 90 أسيرا، خلال تشرين ثاني/ نوفمبر المنصرم.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن مُدة أوامر الاعتقال الإداري تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد عدة مرات.

وفيما يلي أسماء الأسرى الصادر بحقهم أوامر الاعتقال الإداري: نبيل عبد الرؤوف حلبية، علي فواز عبدالله عبد الرحمن، يزن ابراهيم صالح مرار، قاسم جمال محمد حميدان، محمد احمد محمود سوقية، رامي رزق فايق فضايل، حسين اسماعيل حسين لدادوة، محمد حسين محمد علي حسن، مصعب مصطفى صبيح الهور، عز الدين جبر عودة خروبن احمد محمد ديب خروب، حسام محمد سليمان خضر، اسماعيل حسين عطية رمضان، رأفت يونس زعل شلالدة، اسامة محمد طاهر سوالمة، سعيد مصطفى سعيد دار داوود، رياض احمد عودة الله جواعدة، طارق حسنين محمدعلي حسين، هيثم زاهي عبد حسنين، جمال عمرعبد العزيز رواجبة، كريم حسن محمد شماسنة، ورد محمد حسين عبدة، علاء علي محمد شولي، عبدالله جمال حسن مازن، ايمن امين ناصر، محمد مصطفى ابو جحيشة، علي عبد الرحمن محمد جزرة

عكرمة ايوب فوزي زماري، هبة حمد عبد الغني اللبدي، عبد القادر مصطفى نافع، علي عفيف حسن سوالمة

سليمان كمال عبدالحميد مصفر، محمد بلال حسن شماسنة، ثائر سعيد يعقوبن الاء فهمي عبد الكريم، ابراهيم حسين خالد مصفر، محمد حسن يحيى ابو سليم، محمد حسين عبدالله ربيع، حسن يوسف حسن دهماز، اشرف خليل محمود ابو عرامن صهيب يوسف صالح سعدي، مصطفى محمدسليمان ابو حميد، عمار ياسر محمود امطيرن يونس عبد العزيز قواسمة، احمد عبد الكريم دار محمد، عزام نعمان عبدالرحمن سلهب، عبد العزيز خالد محمود دمدوم، خالد احمد عبد القادر قوعد، ماهر ايوب عبد الجليل دلاشي، صلاح وفيق صالح بزار

رشاد محمد يوسف، ادهم صبحي عارف صبح، احمد خليل علي شيخ ابراهيم، محسن محمود علي شريم، عبد الحافظ محمد شحادة، عبد اللطيف ايمن ابو الشيخ، براء نواف ابراهيم عامرن محمد جميل عيسى ادعيسات، حافظ ابراهيم رشيد زيود، ابراهيم محمد ابراهيم سويطي، عمران عزيز محمد مرعي، علي زهير علي ابو عطية

مجدي محمد خليل منصور، عدي عدنان محمد شحادة، مصطفى عطية الحسنات، مصطفى عصام الهشلمون

قاسم ايمن قاسم جبر، مهند عبد الحليم شبراوي، محمود علي عبد احمد، نجدت ماهر خالد زبن، محمد سمير صالح ابو زينة، صالح سمير صالح ابو زينةن عزام عبد الكريم محمود حمد، مجد عبد الكريم محمد عزام، محمد نظير موسى شلالدةن عمر عبد المهدي شاور، عبدالله رائد محمد بدوان، فادي نادر عبد المجيد النتشة، ادهم موسى علي قنداح، حمزة اسامة عيسى الحصري، حسام انيس يوسف حرب، بسام عطية محمود زهور، نافع احمد محمد صلاح، معتصم تيسير كامل سمارة، صايل موسى عبد المجيد شديد، ايهاب عبد المنعم فايز مسعود

ايهاب جبر مصطفى بدير، مصطفى عمر مصطفى بدير، أبي فهمي بسيل العابودي، ثائر محمد علي بدر.