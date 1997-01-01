"المفتي العام" يدعو المواطنين الي عدم التعاطي مع المستشفى الأميركي

القدس المحتلة / سما /

حذّر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من تداعيات إقامة ما يسمى المستشفى الميداني الأميركي على أراضي شمال قطاع غزة، داعيا المواطنين في غزة بعدم التعاطي مع هذه المستشفى، وأخذ الحيطة والحذر من التعامل معه.

وأوضح الشيخ حسين في بيان صحفي، صدر عن دار الإفتاء اليوم الاثنين، أن ظاهر هذه المستشفى فيه الرحمة ومن قبله العذاب، ولا يفترق كثيراً عن صورة مسجد الضرار الذي أمر الله سبحانه بهدمه، ومنع رسوله "صلى الله عليه وسلم" من الإقامة فيه، لما يحمله من فساد للدين والمؤمنين وعبادتهم.

وأشار إلى أن المستشفى الأميركي تأتي في وقت تمنع فيه أميركا المساعدات السياسية والمالية عن شعبنا الصامد، وتهدي أراضينا للمستوطنين، وتتآمر على قدسنا ومقدساتنا، وتفرض عقوبات مالية على اقتصادنا ومشافينا ومؤسساتنا، وتحارب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فلا يمكن لعاقل أن يصدق بأن هذا المشروع بريء من الشبهات والتسييس المعادي.