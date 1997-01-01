  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد سامي أبو دياك من جنين

الإثنين 02 ديسمبر 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد سامي أبو دياك من جنين


جنين / سما

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المواطن صلاح عاهد أبو دياك، شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وذكر راغب أبو دياك قريب المعتقل ، أن قوات الإحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر وداهمت منزل ذوي الشهيد أبو دياك وفتشته وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته وإحتجزت أفراد عائلته بإحدى الغرف، بعد ان استجوبتهم.

واستشهد الأسير أبو دياك (36 عاماً)، بتاريخ 26-11 المنصرم، وكان معتقلا منذ 17 تموز/ يوليو 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسيرت آلياتها في شوارعها وأطلقت قنابل الصوت بشكل استفزازي.

#سامي أبو دياك

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثالثة في الضفة وغزة

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

نتنياهو: حماس مسؤولة عن غزة وسنعزز حماية المستوطنات بالضفة

الديمقراطية تعلق على إعلان سلطات الاحتلال عن الميناء العائم في قطاع غزة

لهذا السبب.. محكمة أردنية ستحاكم غدا مستوطنا إسرائيليا

الأخبار الرئيسية

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس هدنة مؤقتة

1

فيديو : تفاصيل جديدة لعملية التسلل الإسرائيلية لخانيونس

1997: الموساد الإسرائيلي أخفى عرض هدنة لمدة20 عاماً مع حركة حماس

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"

14

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس ولسنا معنيين بها