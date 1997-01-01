الاحتلال يعتقل شقيق الشهيد سامي أبو دياك من جنين

جنين / سما

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، المواطن صلاح عاهد أبو دياك، شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

وذكر راغب أبو دياك قريب المعتقل ، أن قوات الإحتلال اقتحمت بلدة سيلة الظهر وداهمت منزل ذوي الشهيد أبو دياك وفتشته وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته وإحتجزت أفراد عائلته بإحدى الغرف، بعد ان استجوبتهم.

واستشهد الأسير أبو دياك (36 عاماً)، بتاريخ 26-11 المنصرم، وكان معتقلا منذ 17 تموز/ يوليو 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها وسيرت آلياتها في شوارعها وأطلقت قنابل الصوت بشكل استفزازي.