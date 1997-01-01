هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن ان حركة حماس واسرائيل تواصلان بحث ترتيبات جديدة بشكل غير مباشر تقود الى تهدئة طويلة الامد وليس هدنة مؤقتة.

واضافت الصحيفة ان حماس تعتبر هذا الترتيب بمثابة هدوء طويل الأمد لا يعتمد على الاتفاقيات السابقة بل ترتيبات جديدة لا سيما وان افيف كوخافي رئيس اركان الجيش الاسرائيلي قدم حماس مؤخرا كعامل استقرار في المنطقة.



ووفقا لتقرير الصحيفة العبرية فانه وعلى الرغم من حديث الجيش الاسرائيلي عن اتفاق طويل الاجل لكن لا يزال من الممكن أن تسوء الأمور ، كما حدث عدة مرات من قبل.



وترجح المنظومة الأمنية الإسرائيلية، احتمالية التوصل الى اتفاق تهدئة طويل المدى مع حركة حماس بغزة.

في غضون ذلك من المقرر ان يصل رئيس حركة حماس اسماعيل هنية الى القاهرة تزامنا مع وصول امين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة لبحث الترتيبات برعاية المخابرات المصرية.