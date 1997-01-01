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"الداخلية" توضح المزايا المقدمة لأبناء الاردنيات

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الداخلية" توضح المزايا المقدمة لأبناء الاردنيات


رام الله / سما /

 أوضح وزير الداخلية الاردني سلامة حماد ان المزايا والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، تشمل الدراسة في المدارس الحكومية للمرحلتين الاساسية والثانوية، حيث يتم معاملتهم كالاردنيين، والتأمين الصحي تبعا لوالداتهم المؤمنات، وحق التملك، والحصول على رخصة القيادة الخصوصي، وذلك وفق للقوانين المعتمدة.

وأضاف وزير الداخلية في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان هذه المزايا تشمل كذلك الاستثمار وفق القوانين النافذة، وإعفاء أبناء الاردنيات من قانون العمل، الى جانب التسهيلات المتعلقة بمنحهم الاقامات السنوية في البلاد وقبولهم في الجامعات الحكومية حسب النسبة التي يحددها مجلس التعليم العالي وشروط التنافس على المقاعد.

وأشار الوزير حماد الى أن هناك بعض الاصوات التي تقلل من شأن هذه المزايا وحجم فوائدها المتحققة على أبناء الاردنيات، التي تسعى في كثير من الاحيان لاستغلال الكثير من المنابر بهدف الحصول على الجنسية الاردنية، التي يخضع منحها والحصول عليها لشروط وقوانين محددة، وحسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية.

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