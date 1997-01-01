قناة عبرية : نتنياهو سيتخلى عن الوزارات قبل قرار النائب العام

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتخلى عن الوزارات التي يتولى حقائبها قبل أن يتخذ النائب العام الاسرائيلي أفيحاي ماندلبليت قرارًا يجبر فيه نتنياهو الاستقالة من تلك الوزارات.

وبحسب القناة، فإن نتنياهو ورغم مرور 10 أيام على تقديم لائحة الاتهام ضده، إلا أنه لا يزال يحتفظ بوزارات الزراعة والصحة والرعاية الاجتماعية "الرفاه والشتات"، مشيرةً إلى أن هناك تقديرات لدى مسؤولين كبار بأنه سيعمل على التخلص منها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت القناة، إلى أن نتنياهو سيعجل في التخلص من تلك الوزارات على الرغم من أن ماندلبليت لم يتخذ بعد قرارًا رسميًا بشأن تلك الوزارات.

ولفتت إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط كبيرة من أجل التخلص من هذه الوزارات وتقسيمها على أحزاب شاس ويهدوت هتوراة، وكذلك أعضاء الكنيست من حزب الليكود.

ومن المقرر خلال نهاية الأسبوع الجاري أن يصوغ ماندلبليت موقفه من الالتماسات المقدمة بشأن استقالة نتنياهو من الحقائب الوزارية التي يحمله.

وفي حال تنازل نتنياهو بنفسه عن تلك الوزارات فسيتم رفض كل الالتماسات التي قدمت بهذا الشأن، وستبقى هناك مطالب لتحديد رأي قانوني من ماندلبليت بشأن إمكانية تشكيل نتنياهو حكومة جديدة في ظل وجود لوائح اتهام ضده، خاصةً أن هذا المسوغ القانوني يجب نشره قبل الانتخابات الثالثة في حال جرت منعًا لوضع الناخب الإسرائيلي في حيرة بشأن وضع نتنياهو القانوني، كما قالت القناة التلفزيونية الاسرائيلية.