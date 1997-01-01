ترامب يهاتف نتنياهو وهذا ما تم بحثه خلال الاتصال الهاتفي ..

القدس المحتلة / سما /

قال البيت الأبيض في بيان مقتضب إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا أمس، الأحد، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول إيران وقضايا أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن "الزعيمين ناقشا التهديد الذي تمثله إيران بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة".

ويتوجه نتنياهو إلى لندن، غدا الثلاثاء، حيث سيلتقي وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حسبما نقلت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية عن موظفين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وسيمكث نتنياهو في العاصمة البريطانية يومين، ويتوقع أن يلتقي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزعماء آخرين. ويعتزم نتنياهو تركيز محادثاته خلال هذه اللقاءات حول الموضوع الإيراني، "إثر سلسلة خروقات إيرانية للاتفاق النووي وتصريحات زعماء أوروبيين بشأن الحاجة إلى النظر في إعادة فرض عقوبات على إيران" حسب القناة الإسرائيلية.

ولفتت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن سفر نتنياهو "غير مألوف" لأنه يتولى رئاسة حكومة انتقالية، ولأنه يتوقع أن تتجه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة للكنيست، الأسبوع المقبل، بسبب الأزمة السياسية، وأيضا بسبب ثلاث لوائح اتهام بمخالفات فساد خطيرة، تعتزم النيابة العامة تقديمها ضده.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن "ستة دول أوروبية أعلنت، أول من أمس الجمعة، أنها تعتزم الانضمام إلى INSTEX، النظام الذي غايته السماح لإيران بتجاوز العقوبات الأميركية. وليس بإمكان بلجيكا، الدنمرك، هولندا، فنلندا، النرويج والسويد أن تختار توقيتا أسوأ. ومئات الإيرانيين الأبرياء الذين قُتلوا في المظاهرات الأخيرة يتقلبون في قبرهم".

وتابع البيان الإسرائيلي أن "صديقاتنا الأوروبيات – أي رسالة بالضبط ترسلونها إلى الشعب الإيراني، وأليس ناجع وأخلاقي أكثر وسم مبعوثي النظام الذين قتلوا أولئك الأبرياء؟ كيف تعتقدون أن النظام الإيراني وحرس الثورة سيفهمون لفتتكم هذه؟".