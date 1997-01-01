"يديعوت" : الأردن يعيد فتح ضريح النبي هارون أمام الإسرائيليين

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبري، أن الأردن قرر إعادة فتح موقع ضريح النبي هارون في مدينة البتراء أمام الزوار الإسرائيليين بعد إغلاقه بداية شهر آب/ أغسطس الماضي.

وبحسب ذات المصدر، فإن القرار الاردني اتخذ في أعقاب اجتماع عقد بين الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والأمير الأردني غازي بن محمد المستشار الأول للعاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن الأسبوع الماضي.

وكان الأردن أغلق المكان بعد أن قام سياح إسرائيليون بأداء صلوات داخل الضريح.

وكان نشطاء تداولوا مقاطع فيديو وصور لسياح اسرائيليين وهم يؤدون طقوسا دينية يهودية في المقام التاريخي، ما اثار غضبا واسعا في الاردن، الامر الذي دفع وزير الاوقاف الاردني الى اغلاق المقام ومنع دخول السياح اليه الا بعد الحصول على موافقات مسبقة.