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حالة الطقس: اجواء باردة

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء باردة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق حتى ساعات الظهيرة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الثلاثاء 2019/12/03: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/12/04: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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