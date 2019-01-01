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الشرطة تشارك في اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله

الأحد 01 ديسمبر 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تشارك في اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد في رام الله


رام الله / سما /

شاركت الشرطة مساء اليوم في إضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية إيذاناً ببدء الاحتفالات في رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن احتفالاً اقيم في ميدان راشد الحدادين مقابل بلدية رام الله لاضاءة شجرة عيد الميلاد،بحضور ومشاركة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ومحافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام ورمزي خوري مستشار السيد الرئيس لشؤون االكنائس والعميد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة وعدد من الآباء الروحين للرعايا المسيحية والشخصيات الرسمية والوطنية.

وأضافت أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز العلاقة والروابط والتواصل بين كافة شرائح المجتمع بشكل عام وعلى وجه الخصوص مع كافة الطوائف المسيحية، وذلك من اجل ترسيخ الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن والاستقرار . 

وأكد العميد الشلبي على عمق ومتانة العلاقة بين مختلف شرائح وأطياف المجتمع الفلسطيني من مسلمين ومسحيين، وان العلاقة مبنية على أساس الإخوة والاحترام المتبادل.
مشيراً، أن الشرطة حريصة كل الحرص لتوفير الأمن والأمان لكافة المواطنين في المدنية وتقديم أفضل الخدمات لهم حتى ينعموا بالاستقرار والطمأنينة ويعيشوا بسلام.

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