  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة 6 فلسطينيين واسرائيليين جراء حادث سير قرب رام الله

الأحد 01 ديسمبر 2019 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 6 فلسطينيين واسرائيليين جراء حادث سير قرب رام الله


رام الله / سما /

 أصيب 6 أشخاص فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، مساء اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع على الطريق 60 الاستيطاني بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على اراضي محافظة رام الله والبيرة.

وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه تعاملت مع اربع اصابات وتم تقديم الاسعاف الاولي لها ونقلها الى مستشفيات رام الله.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن الحادث وقع بين مركبة تجارية، وسيارة فلسطينية على الطريق الواصل بين مستوطنتي عوفرا وبيت إيل.

وأشار إلى أن طواقم نجمة داود الحمراء قدمت العلاج للمصابين، الذين وصفت اصابات 3 منهم بانها خطيرة.

الأكثر قراءة اليوم

"حماس" تعلق على معارضة السلطة لبناء المستشفى الامريكي شمال القطاع

كاتب إسرائيلي: لدى الرئيس عباس ثلاثة مخارج لوقف إجراء الانتخابات

فيديو : وفاة رجل أعمال سعودي دعا بـ"النصر لبني إسرائيل" خلال حربها على غزة

تفاصيل.. الرئيس يتسلم رد حماس حول الانتخابات وهذا ما ابلغه لـ"حنا ناصر"

رئيس الموساد السابق: اغتيال شخصية سياسية اسرائيلية قريباً!

بينيت يأمر بدراسة مقترح إقامة مطار و جزيرة اصطناعية قبالة غزة

شاهد: لحظة إسقاط الحوثي طائرة الأباتشي السعودية وسط التكبير والتهليل

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهاجم دول أوروبية بسبب إيران: "لا تتعلم من التاريخ وعليها أن تخجل من نفسها"

كاشفا الهدف من اقامتها.. عزام الأحمد عن المستشفى الأمريكي بغزة: حماس تدرك المخاطر وتتساوق معها!

14

ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس لسنا معنين بها

اشتيه

اشتية: الإمكانيات الاستثمارية في فلسطين عالية ووفد وزاري سيزور السعودية قريبًا جدًا

بينت

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: الوقت مناسب للالتزام بالتفاهمات مع حماس