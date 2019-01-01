ابو ظريفة لـ"سما": المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس لسنا معنين بها

غزة / سما /

اوضح طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، مساء اليوم الاحد، أن المستشفي الامريكي جزء من تفاهمات حماس لسنا معنين بها.

وأضاف ابو ظريفة في تصريح خاص لوكالة سما الاخبارية: أن من يريد قطع الطريق علي استغلال الجانب الانساني لشعبنا في غزة علية معالجة مشكلات التحويلات الطبية لاأصحاب الامراض المزمنة وتوفير سبل الرعاية الصحية وتوفير الادوية وحاجة غزة

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية، إن لباس الثوب الانساني من قبل الولايات المتحدة التي اوقفت كل الدعم لشعبنا وعن وكالة الغوث خداع ولن ينطلي علي شعبنا الخداع الامريكي ومحولة تسويق الحل الاقتصادي علي حساب الحلول السياسية بزوال الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مسيرة بدولة مستقلة وعاصمتها القدس

وأكد ابو ظريفة، على أن اقصر الطرق لتحصين الوضع الداخلي الترسيع بانهاء الانقسام واستعادة الوحدة وقطع العلاقة مع وكالة الاستخبارات الامريكية.