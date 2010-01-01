جيش الاحتلال ينشئ موقعا بالشمال يحاكي مواقع حزب الله.. لهذا الهدف

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي ينشئ موقعًا تدريبًا في الشمال يحاكي مواقع حزب الله، وذلك كأحد الدروس المستفادة من حرب لبنان الثانية عام ٢٠٠٦.

وبحسب الصحيفة، فإن الجنود الذين يتدربون حاليًا في هذا الموقع حاربوا في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عمليات الطعن والدهس وإطلاق النار والصواريخ.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن في هذا الموقع، يتدرب هؤلاء الجنود على القتال في منطقة حزب الله التي تعد رعوية وجبلية، والتي تختلف عن منطقة القتال في قطاع غزة.

ووفقا لـ"مكور ريشون"، يتم تعليم الجنود في هذا الموقع التدريبي على التعامل مع المعلومات الاستخباراتية السرية التي تكون في الحرب.

ولفتت إلى أنه يتم عرض صور عن مقاتلي حزب الله ومعلومات عنهم حول كيفية انضمامهم لحزب الله ولماذا يقاتلون من أجل نصر الله.

كما يعرض في هذا الموقع معلومات عن دور إيران في مساعدة حزب الله في كل معركة مع إسرائيل. بحسب الصحيفة.

وأوضحت إلى أن كل الجنود الإسرائيليين الذين سيقاتلون حزب الله في المستقبل سيتم تدريبهم في هذا الموقع.