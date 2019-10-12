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بعد 3 ساعات.. انتهاء اجتماع "الليكود" و"أزرق-أبيض" دون تقدم

الأحد 01 ديسمبر 2019 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 3 ساعات.. انتهاء اجتماع "الليكود" و"أزرق-أبيض" دون تقدم


القدس المحتلة / سما /

انتهى، مساء يوم الأحد، اجتماع جديد بين مفاوضي "الليكود" و"أزرق- أبيض" ،الذي جاء لمحاولة لرأب الصدوع أمام تشكيل حكومة وحدة من الحزبين وتجنب الذهاب إلى حل الكنيست وانتخابات ثالثة.

وبحسب القناة 12 العبرية، انتهى الاجتماع بين فرق التفاوض من الليكود وأزرق أبيض بعد حوالي 3 ساعات، وقالت مصادر من كلا الجانبين "إنه لم يحدث أي تقدم".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس "حزب أبيض أزرق" بيني غانتس مساء يوم الأربعاء المنصرم، رسمياُ عن فشله في تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وقال موقع "واللا نيوز" العبري، إنّ "غانتس أعلن رسمياً فشله بتكشيل حكومة اسرائيلية، وأعاد التفويض إلى الرئيس ريفلين.

وكان غانتس، قد رفض اقتراح من "ريفلين"، من أجل أعطاء الفرصة لنتياهو في رئاسة حكومة لمدة تفويضية.

يذكر، أنّ نتنياهو بتاريخ 12/10/2019، أعاد تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس رؤفين ريفلين.

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