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قيادي بفتح: معطيات بناء المستشفى الأميركي في القطاع "مخيفة ومربكة"

الأحد 01 ديسمبر 2019 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح: معطيات بناء المستشفى الأميركي في القطاع "مخيفة ومربكة"


رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر، إن كل المعطيات المتعلقة بإقامة المستشفى الميداني العسكري الأميركي في قطاع غزة، مخيفة ومربكة وتوحي برائحة أمنية كريهة تدلل على أنه لم يأت من أجل مساعدة شعبنا في القطاع بقدر ما أنه جاء ليغرس سموم السياسة الأميركية.

وأعرب نصر في حديث مع إذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، عن استغرابه من موافقة حركة حماس على اقامة مثل هكذا مشروع على حدود القطاع.

وأضاف: اذا ما رغبت حماس بأن تفتح علاقاتها مع الولايات المتحدة الاميركية فيجب ان لا يكون ذلك على حساب دماء شعبنا.

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