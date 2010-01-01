افتتاح مركز خدمات الجمهور في بلدية سبسطية

نابلس / سما /

احتفل اليوم الأحد، بافتتاح مركز خدمات الجمهور في بلدية سبسطية، بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ومجموعة الاتصالات، وبمساهمة من البلدية.

وأكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أن افتتاح مركز خدمات الجمهور يجسد شراكة حقيقة ثلاثية بين البلدية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية ويرسخ القيمة الحقيقة للمشروع، فالتطوير والبناء ليس مسؤولية الحكومة وحدها وإنما هي مسؤولية جماعية تكاملية.

وأشار إلى أن الحكومة لن تتدخر أي جهد في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة، فهذه البلدة العريقة والتاريخية تستحق الكثير، رغم ممارسات الاحتلال واقتحاماته المتكررة للبلدة، فصراعنا معهم صراع على الأرض والهوية والتاريخ.

من جهته، ثمن محافظ نابلس ابراهيم رمضان، كافة الجهود المبذولة من كافة الأطراف من أجل انجاز مشاريع تطويرية خدماتية على الأرض تستهدف بالدرجة الأولى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتخفيف عليهم ودعم صمودهم.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، أن المجموعة مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة لمثل هذه المشاريع التي تخدم المواطنين، مشيراً إلى أن سلسلة المبادرات والمشاريع التي دعمتها المجموعة مؤخراً تاتي في إطار مساهمتها الوطنية والمجتمعية.

وأشاد رئيس البلدية محمد عازم بالدعم المقدم من الجميع، ودعا إلى المزيد من أجل تعزيز صمود أهالي البلدة التي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وحضر الحفل مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية توفيق البديري، ومدير عام حكم محلي نابلس خالد اشتية، وأعضاء البلدية، وعدد من رؤساء الهيئات المحلية المجاورة.