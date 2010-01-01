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البرديني: المستشفى الميداني في القطاع صفقة بين حماس وإسرائيل وأميركا

الأحد 01 ديسمبر 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرديني: المستشفى الميداني في القطاع صفقة بين حماس وإسرائيل وأميركا


رام الله / سما /

 أكد الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني، أن إقامة المستشفى الميداني في غزة، يهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة، ومنع إقامة دولة فلسطينية.

وقال البرديني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن الجبهة أصدرت بيانا أكدت فيه أن هذا المشروع جاء إثر صفقة بين حماس وأمريكا واسرائيل .

وأضاف أن إقامة مستشفى ميداني في غزة يمهد لقاعدة أميركية وكيان سياسي بديل عن دولة فلسطين، مشيرا إلى أن كل المشاريع الاقتصادية في القطاع مرتبطة بالمخطط الأمريكي الاســــــــرائيلي لفصل قطاع غزة عن الضفة.

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